I Vigili del fuoco – 34 allievi schierati per la festa della Repubblica

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Anche i vigili del fuoco hanno reso omaggio al 75esimo anniversario della Repubblica. Il Corpo Nazionale era presente in via IV Novembre, dove erano schierati 34 allievi del novantesimo corso guidati da due capireparto e un funzionario. Dopo il passaggio del Presidente della Repubblica, il comandante delle Scuole Centrali Anticendi, Mauro Caciolai, presente alla manifestazione, ha voluto salutare il personale intervenuto.

In questa giornata di festa e di ricordo, il Capo Dipartimento, Laura Lega, ha sottolineato come i Vigili del fuoco siano al servizio del Paese, onorando i valori democratici della Repubblica. Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale ha rivolto “un pensiero ai colleghi che, con abnegazione e in silenzio, hanno onorato il tricolore con il loro lavoro esemplare e quelli che non ci sono più.”

Quest’anno, come nel 2020, non si è svolta la tradizionale parata ai fori imperiali per l’emergenza sanitaria legata al Covid.