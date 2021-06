Interventi per uno sconto ed un incendio

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

/6/21 ore 15:30 Laveno Mombello (Va), via per Sangiano. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, a seguito dell’impatto entrambe i veicoli sono finiti fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

2/6/21 ore 13:00 Olgiate Olona (VA), via per Marnate. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate stanno intervenendo con un’autopompa nei pressi di un depuratore per un incendio. Per cause in fase di accertamento alcuni copertoni abbandonati in un campo sono stati interessati da delle fiamme. Gli operatori hanno spento l’incendio e stanno mettendo in sicurezza l’area.