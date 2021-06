Milano, auto sfonda recinzione e finisce nel parco: bimbo investito, è grave

Spread the love



adnkronos.com – urly.it/3d9tx

Probabilmente colto da malore un uomo di 72 anni alla guida di un’auto ha sfondato una recinzione per poi precipitare per qualche metro nel parco sottostante investendo un bambino di 3 anni che versa in gravi condizioni. E’ accaduto a Milano. Il piccolo stava passeggiando con i genitori quando è stato travolto dall’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso che ha portato il bambino in codice rosso all’ospedale di Bergamo.