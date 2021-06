Paura alle porte di Roma: a fuoco un deposito giudiziario

Spread the love



ilcorrieredellacitta.com – urly.it/3d9mn

Paura alle prime luci dell’alba a Colleferro quando è andato a fuoco un deposito giudiziario. Proprio alle 5.30 circa di questa mattina, la Sala Operativa ha inviato varie squadre dei Vigili del Fuoco in via Valle Settantadue.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma le fiamme hanno interessato gran parte del deposito. Al momento sono sconosciute le cause che hanno procurato l’incendio. Sul posto sono intervenute le Aps di Colleferro(16/A) , Palestrina(24/A) e Nemi (32/A) piu’ due autobotti (AB/12 e AB/33) .Presenti anche 118 e carabinieri.