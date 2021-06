Più di 100 bambini sono stati rapiti da una scuola in Nigeria

Spread the love



Domenica più di 100 bambini sono stati rapiti da una scuola coranica in Nigeria. Il rapimento è avvenuto verso le 15 locali (le 16 in Italia) in una scuola di Tegina, una città dello stato nigeriano del Niger, a meno di duecento chilometri dalla capitale Abuja: la scuola è frequentata da studenti e studentesse di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Secondo fonti della polizia, diverse persone sono arrivate in moto nei pressi della scuola e hanno iniziato a sparare, uccidendo una persona e ferendone gravemente un’altra.