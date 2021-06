Bocconi, rogo alla Casa dello studente: partito dalle cucine, 4 lievi intossicati

Spread the love



milano.corriere.it – urly.it/3db0d

Tensione, fumo e paura nelle residenze universitarie della Bocconi, mercoledì sera, a causa di un rogo partito nel locale cucine della Casa dello studente di via Ferdinando Bocconi, fortunatamente senza conseguenze, dato che per tutti i quattro ragazzi rimasti lievemente intossicati non è stato necessario il ricovero in ospedale. Il fuoco è stato prontamente spento dai vigili del fuoco intervenuti con cinque mezzi, i maggiori problemi sono stati provocati dal fumo che ha invaso i locali frequentati dagli studenti e situati al quinto piano della residenza per gli alunni.