Incendio in un capannone: i pompieri salvano i mezzi al suo interno

giornalenordest.it – urly.it/3d9ak

Ha scatenato un certo allarme, ieri sera, l’incendio scaturito da un mezzo agricolo custodito in un capannone di Via Ronchi, a Villafranca Padovana.

E’ successo intorno alle 20:00, e a preoccupare molti cittadini era l’alta colonna di fumo nero che scaturiva dall’incendio.

Decine, le chiamate alla sala operativa del 115.

I pompieri giunti sul posto da Padova, Cittadella e con i volontari di Borgoricco con tre autopompe, un’autobotte, una piattaforma aerea e 15 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme al solo mezzo agricolo, evitando che il fuoco intaccasse le altre macchine operatrici presenti nel capannone, danneggiato dal fuoco nella sua copertura.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.