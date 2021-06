Minerbe incendio fienile, salvate 500 mucche.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Vigili del fuoco veronesi impegnati per un grosso incendio dalle 18.04 di ieri, 02 Giugno. A Minerbe, in via Ronchi, un fienile, con circa 2000 quintali di fieno, ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì 02 Giugno. Sul posto sono giunte squadre dai distaccamenti di Legnago e Caldiero otre a mezzi dalla sede centrale. Da subito gli sforzi del pompieri si sono concentrati a contenere le fiamme e salvare 500 mucche ricoverate nella stalla annessa al fienile. Le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte e, questa mattina, inizieranno le opere di smassamento e messa in sicurezza dello stabile. Attualmente sul posto squadre del distaccamento di Legnago supportate da autobotti di Verona.