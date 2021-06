Pordenone, soccorso un escursionista infortunato a Montereale Valcellina

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un escursionista che percorreva il sentiero CAI 987, a circa 1260 metri di quota, si è infortunato cadendo per una decina di metri mentre era su un tratto esposto del cammino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago coadiuvati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Pordenone. I soccorritori, lasciati i mezzi in prossimità di un’intersezione della strada forestale che sale dall’Osservatorio Astronomico di Montereale con il sentiero 987, in circa 25 minuti di cammino hanno raggiunto il luogo dell’incidente. In collaborazione col personale medico hanno stabilizzato l’infortunato e hanno poi approntato le manovre di corda per calare la barella in una zona idonea al recupero tramite verricello. L’intervento si è concluso verso le 17:30. Sul posto anche i volontari del CNSAS.