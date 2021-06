Corpo Nazionale Guardiafuochi, inaugurato il nuovo centro di formazione

Spread the love



Il 29 maggio 2021 è stato presentato alla stampa ed agli addetti ai lavori il nuovo centro di formazione del Corpo Nazionale Guardiafuochi, in collaborazione con il corpo Nazionale Guardie ai Fuochi, per le attività in quota

Hanno partecipato all’inaugurazione, oltre a numerosi responsabili di centri formativi dell’area della Città Metropolitana di Torino, alcuni ospiti istituzionali e tecnici: per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il Vice Comandante ing. Giovanni Ciccorelli; per lo Spresal il dott. Alessandro Faranda; il S.Ten. g.(gua) RS Manuel TESTA, RSPP del 1° Reparto di Sanità “Torino” e per il Centro Servizi per il Volontariato dell’Area Metropolitana di Torino il Vice Presidente Stefano Lergo.

Le specificità del nuovo centro di formazione dei Guardiafuochi

Il centro, ospitato presso la Croce di San Giovanni di Moncalieri, dispone di una struttura al chiuso utilizzabile tanto per le formazioni relative alla sicurezza sul lavoro, quanto per le esercitazioni in emergenza degli addetti ai lavori.

La struttura, dell’altezza di 6 metri, è totalmente attrezzata per gli scopi indicati e si presenta come una costruzione polivalente progettata, da parte di professionista abilitato, ai fini prettamente didattici ed addestrativi.

Durante la mattinata di presentazione si è svolta un’esercitazione interforze, a scopo dimostrativo, con simulazione di recupero di personale semi collaborante e non collaborante con calate dall’alto da parte di una squadra composta da tecnici e da formatori.