COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incidente sul lavoro a Leffe in via Pezzoli D’Albertoni intorno alle 7:50. Un operaio ha perso la vita durante il suo turno di lavoro, è stato coinvolto dalla caduta accidentale di un imballo di plastica compattata del peso di 3 quintali.

Inutili i soccorsi, sul posto ambulanze e personale medico.