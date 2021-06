Lamezia, esercitazioni di vigili del fuoco su minacce biologiche e chimiche

Spread the love



lacnews24.it – urly.it/3dc87

Dalle sostanze chimiche a quelle radioattive passando per l’antrace. Nel Centro Polo didattico dei Vigili del Fuoco che si trova a Lamezia Terme, uno dei più grandi del Sud Italia, da settimane si lavora su questo genere di minacce acquisendo le cosiddette tecniche Nbcr che consentiranno ai discenti di essere pronti per intervenire su situazioni impreviste e delicate.

Non una passeggiata insomma, anzi, il contrario. In poco tempo bisogna agire cercando di mantenere la sicurezza massima per gli operatori e i cittadini. Il corso è della durate di tre settimane, è iniziato lo scoro 17 maggio, e vede la partecipazione di allievi dal Molise alla Sicilia e di docenti nazionali.