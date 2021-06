Via Cruillas – voragine aperta sulla sede stradale.

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti alle 13 di ieri in via Cruillas per una voragine che si era aperta sulla sede stradale.

Sul posto una squadra e il personale USAR (Urban Search And Rescue), che con l’ausilio di una particolare telecamera ha ispezionato la voragine dalle dimensioni di 1,5 metri e una profondità di oltre 16 metri. Sul posto anche i tecnici del comune di Palermo per le opportune opere di ripristino e messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.