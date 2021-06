Incidente con l’ultraleggero, morto il pilota

Spread the love



Non ce l’ha fatta Helmuth Thaler, il 63enne residente a Falzes (Bolzano), è morto nel pomeriggio di venerdì 4 giugno in un incidente con un velivolo ultraleggero. Il velivolo è caduto poco dopo le 16.30 nelle vicinanze del club volo “Papere vagabonde” di Santa Maria di Piave, tra Caposile e Jesolo, e ha preso fuoco nell’impatto con il terreno.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi assieme ai pompieri e ai carabinieri. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio ma per il pilota non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo, come accertato dai sanitari. In suo soccorso si era mosso anche l’elicottero del suem di Treviso, inutilmente.