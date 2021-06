Pisa, si schianta con la Ferrari e muore: l’auto resta incastrata nel guard rail

Spread the love



Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno lungo la Firenze-Pisa-Livorno, in direzione del capoluogo di provincia della Toscana, tra lo svincolo di Navacchio e quella di Cascina, in prossimità di quest’ultimo. Nell’incidente ha perso la vita un uomo che al momento dell’impatto si trovava alla guida di una Ferrari F355: la vettura di lusso, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, è finita contro il guard rail. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 23,15 dagli automobilisti in transito che si sono accorti dell’auto sportiva infilata sotto la protezione della parte destra della corsia.

