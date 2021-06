Tragico incidente con la betoniera, autista di 56 anni muore schiacciato

Spread the love



lanuovariviera.it – urly.it/3dcha

Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Penne e successivamente del Comando di Teramo, competente per territorio, hanno effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto sulla SS365 a Castiglione Messer Raimondo. Nell’incidente è rimasta coinvolta autobetoniera con alla guida un camionista di 56 anni. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Bisenti, giunti sul posto per gli adempimenti di competenza, l’autista ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una semicurva, mentre percorreva la strada in salita.

Il veicolo è terminato fuori strada e dopo essersi ribaltato lungo la ripida scarpata per circa 10 metri