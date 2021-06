Antitrust Ue apre inchiesta su Facebook, nel mirino uso dati pubblicità

Spread the love



La Commissione europea ha aperto un’inchiesta formale per valutare se Facebook ha violato le regole di concorrenza usando dati pubblicitari raccolti in particolare da inserzionisti per competere con loro nei mercati in cui il gruppo digitale è attivo come quello degli annunci. L’inchiesta valuterà anche se Facebook collega il suo servizio di annunci classificati online “Facebook Marketplace” al suo social network, in violazione delle regole di concorrenza europee.

Una iniziativa analoga è stata promossa dalla Competition and Markets Authority, l’Antitrust britannico.