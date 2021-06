Esce di strada in piena notte, sull’auto anche una bimba di due anni: madre e figlia all’ospedale

Spread the love



padovaoggi.it – urly.it/3df6w

È successo intorno alle 4.30 della notte tra domenica 6 e lunedì 7 giugno lungo la Strada Provinciale 75 a Villafranca Padovana: la donna ha perso il controllo dell’auto per cause ancora in corso di accertamento e ha terminato la sua corsa su un campo a bordo strada. Al suo fianco la bimba, estratta poi dall’abitacolo dai vigili del fuoco (giunti da Padova) e portata in ospedale in ambulanza insieme alla mamma. Sul posto i carabinieri di Piazzola sul Brenta per i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate alle 6.