Fulmine colpisce e incendia una casa a Piubega: madre e figlio intossicati nel rogo

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Piubega, piccolo comune in provincia di Mantova. Attorno alle 18 di domenica 6 giugno un fulmine ha colpito un’abitazione che si trova alla periferia del paese. La saetta ha causato un incendio che ha distrutto l’appartamento, al cui interno si trovavano due persone. Gli inquilini, una madre e un figlio di nazionalità moldava, sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo ma sono rimasti intossicati dal fumo causato dall’incendio. Per entrambi si è reso necessario il ricovero in ospedale: sono sono stati soccorsi e trasportati per l’intossicazione al nosocomio di Mantova, ma le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

