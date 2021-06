Muore suicida il leader di Boko Haram

Spread the love



It.euronews.com – urly.it/3df7p

l leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, è morto. Si è suicidato in uno scontro a fuoco contro i combattenti jihadisti rivali dello Stato islamico nella provincia dell’Africa occidentale (Iswap). Per non essere catturato. A confermarlo, sono gli stessi jihadisti dell’Iswap, dopo che la notizia era già circolata dal 21 maggio.

“Shekau ha preferito essere umiliato nell’aldilà piuttosto che essere umiliato sulla terra. Si è suicidato all’istante facendosi saltare in aria con una carica esplosiva”, si afferma in un messaggio audio ottenuto dalla Afp dal gruppo jihadista. La voce nell’audio, che si esprimeva nella lingua kanuri, è del tutto simile a quella del leader dell’Iswap, Abu Musab Al-Barnawi.