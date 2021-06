Comune di Ferentino (Fr

)Avviso di gara per l’affidamento del servizio di trasporto e assistenza alunni della scuola materna, elementare e media inferiore site nel Comune di Ferentino – CIG 8663432A3ESi rende nota l’indizione di procedura aperta (det. n. 298/21) – da aggiudicarsi giusta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte entro 23.06.21, ore 12:00 – per l’affidamento in oggetto per un valore di € 1.820.000,00 + IVA per la durata di cinque a.s., con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque. Regole di gara su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucferentino.Il Responsabile del ProcedimentoDomenico Spilabotte



IEOPA srl

P.zza delle Rovere 104 00165 Roma – RM

P.IVA e Cod. Fiscale 14288841001

ieopasrl@gmail.com – ieopasrl@pec.it

Organizzazione certificata:

Anticorruzione UNI ISO 37001:2016

Qualità UNI EN ISO 9001:2015