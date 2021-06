Concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso comunica che nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – dell’8 giugno 2021, è pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, dal 9 giugno 2021 e fino all’8 luglio 2021.