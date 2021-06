Essere più armati non significa essere più sicuri

Spread the love



interris.it – urly.it/3dfzx

“Come il coltellino dell’esercito svizzero, il popolare fucile AR-15 è una combinazione perfetta di arma per la difesa domestica e strumento per la difesa della patria. Adatto per la casa come per la battaglia“, con questa motivazione un giudice della California ha cancellato il divieto in vigore dal 1989 alle armi d’assalto, affermando che violerebbe il diritto della Costituzione americana di possedere armi, ovvero il famoso secondo emendamento della “carta”.

La sentenza è stata pronunciata da giudice distrettuale di San Diego, Roger Benitez, nominato da George W Bush, e arriva mentre l’amministrazione Biden porta avanti sforzi per aumentare il controllo sulle armi per frenare le violenze e le stragi di massa. Lo Stato ora avrà 30 giorni per ricorrere contro l’ingiunzione permanente del giudice.