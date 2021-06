Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina intitolato a Luigi Morello

Spread the love



infocilento.it . urly.it/3df-6

Alle ore 16:00 di oggi 8, Giugno 2021, nella sede del Distaccamento Vigili del Fuoco di Sala Consilina, si è svolta la cerimonia di intitolazione della caserma alla memoria del compianto Capo Reparto Luigi Morello, deceduto un anno fa a causa del covid.

Sono intervenuti: il Comandante, Dir. Sup. Rosa D’Eliseo; il Sindaco di Sala Consilina, Avv. Francesco Cavallone, il Direttore Regionale, Dir.Gen. Marco Ghimenti; il Capo del Corpo Nazionale, Ing. Fabio Dattilo; il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Laura Lega; il Sottosegretario di Stato, On. Carlo Sibilia; le autorità civili e religiose del vallo del Diano; la moglie e le due figlie del CR Morello Luigi ed il fratello Alessandro anch’egli Capo Reparto in servizio al distaccamento Sala Consilina.