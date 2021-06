In un raptus di follia prende i vestiti della moglie e li brucia nella vasca da bagno

Spread the love



Durante una lite con la moglie, in un impeto d’ira, le ha preso i vestiti dall’armadio, li ha messi nella vasca da bagno e gli ha dato fuoco. Un raptus che avrebbe potuto avere conseguenze pesanti tanto che in casa sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per spegnere tutto e mettere la situazione in sicurezza.E’ accaduto durante la lite. Sono dovuti intervenire i pompieri. Per l’uomo ora si è aperto il processo