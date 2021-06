Terra dei Fuochi, inaugurato il distaccamento di Giugliano

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

“Una presenza importante questa dei vigili del fuoco a Giugliano, un segnale di grande attenzione dello Stato che risponde a un’esigenza fortemente espressa da chi vive sul territorio e chiedeva una tutela in caso di emergenza ma anche e soprattutto della salute dell’ambiente”.

Le parole del prefetto Laura Lega, capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, intervenuta nella mattinata dell’8 giugno a Giuliano, in provincia di Napoli, per l’inaugurazione del distaccamento, un presidio strategico nella cosiddetta “terra dei fuochi”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Carlo Sibilia e del capo del Corpo nazionale Fabio Dattilo. L’inaugurazione della sede provvisoria nel Centro remiero di Lago Patria, si è svolta dopo la visita dei locali che ospiteranno la sede definitiva in un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’interno del parco Ammaturo.