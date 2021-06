Aquino – Cedimento strutturale nel centro storico: sul posto i vigili del fuoco

Spread the love



teleuniverso – urly.it/3dg4p

Cede una struttura nel cuore del centro storico di Aquino. In mattinata, poco prima delle 8, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cassino per mettere in sicurezza lo stabile dopo il cedimento strutturale subito che ha provocato la caduta di intonaco e calcinacci.

Nessuna conseguenza per i residenti del centro storico aquinate. Lo stabile al momento risulta disabitato.