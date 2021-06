Contributi a fondo perduto: pagamenti dal 16 giugno

Spread the love



l 16 giugno arrivano i primi bonifici dell’Agenzia delle Entrate con il contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni bis per imprese e Partite IVA che hanno già ricevuto gli indennizzi del dl 41/2021: lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione alla commissione Bilancio della Camera sul dl 73/2021. A luglio arriveranno invece i pagamenti per chi presenterà domanda (dal 23 giugno) il contributo parametrato al periodo di maggior incidenza del Covid (primo aprile 2020 – 31 marzo 2021), mentre il terzo ristoro (basato sul risultato d’esercizio) sarà operativo dopo l’estate e potrebbe avvantaggiarsi di un surplus di risorse non utilizzate che consentirà un’estensione della platea degli aventi diritto fino a 15 milioni di euro.