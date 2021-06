Dopo 20 anni approvato un farmaco per l’Alzheimer. Ma la comunità scientifica è divisa

Spread the love



Da vent’anni non veniva approvato un farmaco contro l’Alzheimer. È successo lunedì negli Stati Uniti, dove la Food and Drug Administration ha dato il via libera all’Aducanumab.

Un farmaco che punta all’origine di questa comune forma di demenza piuttosto che ai suoi sintomi. Per la FDA ci sono “prove sostanziali che il farmaco riduca le placche dell’amiloide, che distruggono le aree del cervello responsabili della memoria e altre funzioni conoscitive.

Ma alcuni medici non sono convinti dai risultati della sperimentazione.