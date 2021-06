Esame di Stato 2021: ecco come si svolgerà

Spread the love



Durante l’anno scolastico 2020-21 le scuole hanno dovuto alternare le lezioni in presenza con quelle a distanza. Gli studenti sono però tornati in classe a partire da fine aprile, per chiudere l’anno scolastico in presenza, secondo una delle priorità del Governo. La scuola ha termine tra il 5 e il 16 giugno, con la data precisa dell’ultimo giorno di scuola che cambia da regione a regione poichè dipende dal calendario scolastico di competenza regionale. Quest’anno però la scuola potrà continuare con le attività di rinforzo previste dal Piano Estivo, varato dal Ministero dell’Istruzione da giugno a settembre, con la finalità di recuperare anche la socialità troppo a lunga persa da bambini e adolescenti.