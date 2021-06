Spread the love



laleggepertutti.it – urly.it/3dg55

Ma il vicino dispettoso può essere condannato per stalking? Devi sapere che, in presenza di determinati requisiti, alcune condotte poste in essere dai condòmini possono configurare il reato di atti persecutori quando vanno ben oltre la semplice maleducazione: scritte sulla porta di casa, piante e fiori danneggiati, occupazione del posto auto riservato, ecc. Tali comportamenti, tuttavia, devono essere reiterati e generare nella vittima un grave stato di ansia e timore oppure un cambiamento delle sue abitudini di vita. In casi del genere, è possibile rivolgersi al questore oppure presentare una querela alle autorità competenti.