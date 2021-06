In corsa sull’A22 perde due pneumatici che finiscono addosso a un’auto: ferita un’intera famiglia

Spread the love



ildolomiti.it – urly.it/3dg4v

Un mezzo pesante stava percorrendo la carreggiata intorno alle 4.30, quando la rottura di un semiasse ha causato il distacco di due pneumatici. Sfortunatamente una Golf con a bordo una famiglia tedesca stava passando proprio in quel momento ed è stata travolta dalle gomme, che stavano proseguendo la loro corsa sulla strada. A bordo due adulti e due bambini, tutti e quattro rimasti feriti nello scontro, anche se fortunatamente in modo non grave