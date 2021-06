Incendio in abitazione a Polla, i Vigili del Fuoco salvano un 52enne

Spread the love



Incendio nella notte in un’abitazione a Polla. Sul posto per domare le fiamme i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal Capo Squadra, Ernesto Bruno. Nell’abitazione si trovava un uomo che i caschi rossi hanno provveduto a mettere in salvo. Si tratta di un 52enne che ha riportato lievi ustioni alle mani e che è stato curato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove è stato trasportato dai sanitari del 118. I vigili del fuoco sul posto insieme ai Carabinieri hanno scoperto, nel corso dell’intervento, le precarie condizioni igienico sanitarie in cui viveva l’uomo. Una situazione che ha, peraltro, anche fatto propagare più velocemente le fiamme.