Incendio in edificio disabitato a Verona

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 12:30 di oggi 2 squadre di Vigili del fuoco sono intervenute in via Basso Acquar a Verona per l’incendio divampato all’interno di un edificio in disuso. Le fiamme hanno principalmente interessato un materasso e delle masserizie all’interno di una stanza al 1° piano, generando una vistosa coltre di fumo che é uscita daile finestre.

Lo stabile, diventato rifugio di fortuna di senzatetto, era stato sottoposto a sgombero da parte della Polizia Locale proprio nel corso della mattinata.L’intervento è durato poco più di un’ora.