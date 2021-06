Nuovo mezzo di soccorso a Latina

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Nella mattinata di oggi 9 giugno, presso la sede del Comando Provinciale di Latina, è stata ufficializzata la messa in servizio di un nuovo mezzo di soccorso. L’automezzo in questione verrà utilizzato come Carro Teli e Carro bombole.

Infatti il suddetto mezzo è dotato del telo da salto pneumatico nonché di tutto ciò che è necessario per ricaricare le bombole ad aria in uso durante gli interventi in ambienti confinati.