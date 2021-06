Reggio Calabria, addestramento per soccorritori acquatici

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nello specchio d’acqua antistante il porto di Scilla si è svolto un addestramento per i soccorritori acquatici e conduttori di moto d’acqua provenienti dai comandi della regione Calabria.In vista dell’inizio della stagione balneare si sono riviste le procedure tipiche del soccorso in acqua anche mediante l’utilizzo delle moto d’acqua. L’esercitazione si è svolta sotto il coordinamento degli istruttori SA dei comandi di Cosenza, Brescia e Milano, in collaborazione con gli operatori del Nucleo Sommozzatori Calabria ed il supporto di un battello pneumatico del comando di Reggio Calabria.