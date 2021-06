Roma, donna cade in un tombino: estratta dai pompieri, grave in ospedale

Spread the love



qyotidiano.net – urly.it/3dghn

Roma, 9 giugno 2021 – Una caduta rovinosa, con una dinamica ancora da chiarire. Una donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale a Roma dopo essere caduta in un tombino profondo circa due metri. È successo in via Trionfale, zona Nord-Ovest della Capitale. Dalle prime informazioni sembra che l’incidente sia avvenuto all’interno di un’area privata.

Dopo che alcuni passanti hanno lanciato l’allarme, sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per estrarre la donna dal tombino, la Polizia Locale oltre al personale del 118, che l’ha trasportata in ospedale con il massimo livello di urgenza. La 58enne, secondo quanto riportato, avrebbe subito diverse fratture. Resta ora da chiarire per quale motivo sia caduta nel tombino.