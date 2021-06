Scivola nella cisterna dei liquami per recuperare idro pulitrice: estratto da vigili del fuoco

Spread the love



lecesette.it – urly.it/3dg41

Scivola nella cisterna per recuperare l’idro pulitrice: delicato intervento nel centro abitato di Depressa, frazione di Tricase. Messo in salvo dai vigili del fuoco un anziano rimasto intrappolato in un pozzo nero.

L’uomo, 79enne, dopo la caduta aveva perso i sensi. Una volta tratto in salvo è stato affidato ai sanitari del 118, che l’hanno trasferito verso il più vicino ospedale, il “Panico” di Tricase, dove è stato ricoverato.