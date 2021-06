Un vigile del fuoco di cento anni: AROLDO GENGA

Spread the love



ilrestodelcarlino.it – urly.it/3dg3h

C’è un vigile del fuoco in pensione centenario. E’ Aroldo Genga che oggi festeggia il secolo di vita. Genga, congedatosi con il grado di Maresciallo, corrispondente all’attuale ruolo di Capo Reparto, rappresenta la memoria storica dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino, soprattutto per quanto attiene le attività svolte durante il secondo conflitto mondiale e i successivi 25 anni circa.

Periodi caratterizzati da grandi difficoltà operative. Il Vigile del Fuoco in pensione Aroldo Genga è stato impegnato attivamente a soccorrere la popolazione di Genova colpita dai bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale ed anche la comunità di Caprile, in provincia di Belluno, colpita da un’alluvione nel 1966. Oggi alle 10 nella palestra del comando, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, sarà consegnato a Genga un riconoscimento.