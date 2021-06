Anziana si sente sola e chiama i Carabinieri, un’ora in compagnia dei militari

Spread the love



AFRAGOLA – Le belle notizie che gonfiano il petto di orgoglio quando si parla di Arma dei Carabinieri, a pochi giorni dal 207º anniversario di fondazione del corpo militare, una notizia che lascia emozione e gioia.

È domenica sarà, una 75enne di Afragola (nel napoletano) ipovedente e con difficoltà motorie si sente sola e chiama i Carabinieri della locale stazione. Il militare di piantone a cui è arrivata la telefonata al centralino, non ha fatto altro che comunicare ad una pattuglia il desiderio dell’anziana donna.

Nel giro di qualche minuto, i militari sono partiti dalla loro sede e si sono recati all’indirizzo dato dalla nonnina durante la conversazione telefonica.



Con enorme sensibilità e ovviamente rispettando le prescrizioni imposte dalla normativa anti-contagio, alcuni militari della stazione hanno raggiunto la casa dell’anziana. In lacrime per la gioia, la 75enne ha chiacchierato per circa un’ora con i carabinieri, cogliendo l’occasione per parlare della sua vita e del marito scomparso. All’arrivo dei familiari, ha salutato calorosamente i militari che le hanno promesso di tornare ancora per scambiare due chiacchiere.