COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BEGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono con la gru in via Porciola ad Adrara San Martino per un incidente stradale intorno alle 14:41. L’autista ha perso il controllo del camion in curva ed rimasto bloccato. I VVF hanno rimesso sulla carreggiata il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.