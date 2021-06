BENE MUSUMECI SUL PRESIDIO VIGILI DEL FUOCO A FAVIGNANA

Spread the love



CORDELLA (ANPPE VVF) – COMUNICATO STAMPA

Roma,10 Giugno 2021 – “ Bene l’annuncio di oggi, del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sull’apertura del presidio Vigili del Fuoco a Favignana” è quanto dichiara Fernando Cordella Presidente ANPPE Vigili del Fuoco.

“La presenza di Vigili del Fuoco nell’isola, la maggiore delle isole Egadi, nel Trapanese è fondamentale” – dichiara Cordella- “in particolare per l’avvicinarsi della stagione estiva, dove c’è un incremento considerevole di interventi di soccorso a persona ed incendi. Ecco perché plaudiamo all’impegno del Governatore della Sicilia che in diverse occasioni, ha manifestato attenzione a queste problematiche e quindi la presenza territoriale dei Vigili del Fuoco, renderà, per la prossima estate, più sicura l’isola trapanese”.