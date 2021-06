I SAF, i cinofili, TAS e i Dronisti (SAPR) dei VVF sono stati chiamati per unirsi alle ricerche di Adriano Rota età 72 anni

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I SAF, i cinofili, TAS e i Dronisti (SAPR) dei Vigili del fuoco di Bergamo sono stati chiamati per unirsi alle ricerche di Adriano Rota età 72 anni scomparso Sabato mattina 5/06/2021. Oggi al ritrovamento della sua autovettura sono stati interpellati anche i Vigili del fuoco per collaborare alle ricerche. Ritrovato il corpo senza vita lungo un canale in prossimità della cresta del monte Resegone. Sul posto Soccorso Alpino, Carabinieri e Elisoccorso 118.