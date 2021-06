Mattarella, salvaguardia vita umana in mare condizione pace

Spread the love



(ANSA) – ROMA, 10 GIU – “Alle donne e agli uomini della Marina Militare che celebrano, in questo 75° anno di vita della Repubblica, la loro festa, mi è grato rivolgere il più cordiale augurio e apprezzamento per l’impegno svolto in adempimento dei compiti loro affidati dal Parlamento e dal Governo.

Il mare, elemento di connessione globale, costituisce una risorsa strategica imprescindibile per l’Italia.

La garanzia della libertà di navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle coste, costituiscono una cornice essenziale allo sviluppo delle relazioni internazionali e sono condizioni per il mantenimento della pace tra i popoli”. Lo dice il Capo dello Stato Sergio Mattarella.in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, in occasione dell’anniversario della Marina. (ANSA).