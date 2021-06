Spread the love



STUDIOCATALDI.IT –

Lucia Izzo | Per il Giudice di Pace di Torino va annullato il verbale per passaggio con il rosso se il dispositivo elettronico non è omologato e se manca l’autorizzazione della P.A. all’installazione

Va annullato il verbale elevato per violazione (non immediatamente contestata) delle norme sul passaggio con il semaforo rosso a seguito di rilevamento avvenuto con un dispositivo elettronico che non appare omologato, bensì meramente approvato, e se manca alla data di accertamento l’autorizzazione all’installazione da parte dell’ente proprietario della strada.



Fonte: Passaggio con il rosso: addio multa se il dispositivo non è omologato https://www.studiocataldi.it/articoli/42115-passaggio-con-il-rosso-addio-multa-se-il-dispositivo-non-e-omologato.asp#ixzz6xP2eLiQf