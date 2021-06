Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili de fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale a

Calvenzano in via Circonvallazione Nuova, scontro tra un auto e un’ambulanza in soccorso intorno alle 7:00. 4 persone accompagnate in ospedale, 3 occupanti cri e una sulla macchina. I VVF hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche 4 Ambulanze, Automedica e i Carabinieri.