Si è spento Canada, cane del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco della Liguria

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Canada era uno dei Cani del Nucleo Cinofili Liguria. Uno dei più anziani, in servizio dal 2010, e che, insieme al suo conduttore il Vigile del Fuoco Mirko Gianuzzi, aveva partecipato a tantissimi interventi di soccorso fra cui il crollo della Torre Piloti, il terremoto di Amatrice e Norcia, l’esplosione della Palazzina ad Arnasco (SV) con il ritrovo della persona sotto le macerie anno 2016 , la valanga di Rigopiano e il crollo del Ponte Morandi solo per citarne alcuni. Si è spento oggi, 10 giugno, a 14 anni ma fino all’ultimo non si è mai fatto da parte salendo sul mezzo rosso dei Vigili insieme a Mirko per andava dove c’era bisogno.