Torino, 42 gatti chiusi in un appartamento: salvati da vigili urbani e pompieri

Spread the love



repubblica.it – urly.it/3dh2m

Erano rinchiusi tutti in un appartamento 42 gatti recuperati dalla polizia municipale a Torino. A segnalare la situazione sono stati i condomini di uno stabile di viale dei Mughetti, che si lamentavano di odori nauseabondi provenienti dall’alloggio. Insieme al personale del dipartimento di Veterinaria dell’Asl, i vigili hanno effettuato un sopralluogo dal quale sono subito emerse le precarie condizioni igieniche in cui venivano tenuti gli animali. Nell’appartamento non vivevano persone e solo saltuariamente passavano le proprietarie dell’immobile, due sorelle, per portare acqua e cibo agli animali