Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA

ieri, giovedì 10 giugno, attorno alle ore 17 è giunta la richiesta di soccorso per una bambina rimasta incastrata in un gioco del parco giochi rivano.

Sul posto si è subito portata la squadra reperibile con mezzo polisoccorso e mezzo pinze idrauliche. La bambina è rimasta incastrata tra il palo verticale ed la spirale che ci gira attorno del gioco del camion dei vigili dei fuoco.

Si è provato dapprima a farla scivolare ungendone la pelle con un gel, capito che l’azione non dava risultati si è proceduto a tagliare ed a divaricare i pali. Un’azione da svolgere con delicatezza perchè l’allargamento di una sezione poduce il restringimento dell’altra, infatti si sono dovute controbilanciare le forze.

Dopo alcuni minuti la bambina, visibilmente provata dall’esperienza, è stata affidata alle cure dei sanitari della croce bianca per delle ferite da schiacciamento.

Il gioco è stato temporaneamente transennato.