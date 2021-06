Pantelleria: firmata la nuova convenzione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

Spread the love



pantellerianotizie.it – urly.it/3dh7q

Dopo l’indispensabile aiuto dello scorso anno per gli eventi della Stagione Culturale Estiva, la collaborazione con i VVFF torna con tante iniziative per i più piccoli, per le famiglie e per la formazione e prevenzione

È stata firmata ieri, giovedì 3 giugno 2021, la nuova convenzione tra Comune di Pantelleria e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale OdV, sezione di Trapani. Ad apporre le firme sul documento, il Sindaco Vincenzo Campo e il Presidente della Sezione trapanese, Orlando Liborio, alla presenza del Responsabile locale, Giuseppe Gabriele.

La convenzione è stata la naturale conseguenza della proficua collaborazione che lo scorso anno l’Amministrazione ha avviato con l’Associazione per tutta l’assistenza antincendio degli eventi estivi, assistenza che si ripeterà anche quest’anno.